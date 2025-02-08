  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин раскритиковал «МЮ»: «Шок. Очень плохо. Не делают даже элементарного. Им нужно напомнить, где находятся ворота»
2

Кин раскритиковал «МЮ»: «Шок. Очень плохо. Не делают даже элементарного. Им нужно напомнить, где находятся ворота»

Рой Кин раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

«Шок. Очень плохо. Никакой энергии. Они скучны. Им нужно напомнить, где находятся ворота.

Они не сделали даже элементарных вещей. Небрежно играют. Сегодня не было никакой реакции. Тренер должен на них надавить», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Лестер» в Кубке Англии. После первого тайма счет был 0:1. Сейчас «МЮ» сравнял.

Опубликовано: Sports
Источник: UnitedZone
logoРой Кин
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoКубок Англии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер о Райсе: «Чувствую себя его преданным фанатом, люди критикуют Деклана, но он универсальный полузащитник. Виейра и Пети были лучшими в АПЛ – никто не говорил, сколько у них голов и передач»
143 февраля, 08:59
Линекер назвал Роналду лучшим футболистом, игравшим в АПЛ: «Но было много великих, можно спорить об одних только полузащитниках: Джеррард, Скоулз, Лэмпард, Кин, Виейра...»
282 февраля, 16:50
Кин рассказал, что его принимали за Мела Гибсона на улицах: «Я подумал: «Ему же, #####, 80 лет!» Руни ответил: «Лучше уж он, чем Шрек»
2630 января, 18:24
Кин о Рэшфорде: «Ему должно быть стыдно. Если Маркус хочет уехать, это еще одна причина тренироваться как следует. Не понимаю этого»
1230 января, 10:50
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» вырвал победу над «Комо» в концовке – 2:1. У Коло-Муани дубль – на 34-й минуте забил с игры и на 89-й с пенальти
581 минуту назад
«Бавария» выиграла 7 матчей Бундеслиги подряд с общим счетом 23:7. Дальше – «Байер»
7 минут назад
Хвича забил 1-й гол за «ПСЖ» – «Монако». Грузинский вингер проводит 4-й матч после ухода из «Наполи»
313 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Вердер», «Байер» и «Боруссия» проведут матчи в субботу
1313 минут назад
«ПСЖ» – «Монако» – 3:1. Хвича и Дембеле забили во втором тайме. Онлайн-трансляция
3028 минут назадLive
Вильям Галлас: «Если «Арсенал» ничего не выиграет, у Артеты будет еще один год. Он работает уже пять лет – я не хочу ждать чемпионства еще пять»
734 минуты назад
«Атлетико» – судьям перед игрой с «Реалом»: «Выражаем полную поддержку. Это очень трудные дни для футбольного сообщества. Крепитесь»
1551 минуту назад
«Спартак» продолжает переговоры по Иличу. Игрок находится в Москве
1959 минут назад
Коло-Муани забил в каждой игре за «Ювентус». У арендованного у «ПСЖ» форварда 4 гола за 3 матча
19сегодня, 20:28
«ПСЖ» продлил контракты с Энрике, Хакими, Витиньей и Нуну Мендешем
4сегодня, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Акрона» Джурасович: «Дзюба – лучший футболист в истории России»
9 минут назад
«Бавария» разгромила «Вердер» – 3:0. Кейн дважды забил с пенальти, у Сане гол с игры
2016 минут назад
Гол Винисиуса «Зальцбургу» признан лучшим на общем этапе ЛЧ. Удар Холанда в игре со «Спартой» – на 2-м месте
218 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 1:1. Зиркзе сравнял счет. Онлайн-трансляция
4423 минуты назадLive
Шалимов о Гарсии в «Спартаке»: «На футболиста вроде похож. Откуда он? Тринидад и Тогбаго? Я был там»
1045 минут назад
Ван Нистелроя впечатлил прогресс Роналду в «МЮ»: «За три года вырос в лучшего игрока мира. Криштиану был готов учиться и расти, и он работал, работал и работал»
4сегодня, 20:40
Агент Помазуна: «Илья может быть первым номером в «Спартаке». Он никогда не был вторым»
9сегодня, 20:28
Чемпионат Португалии. «Спортинг» в гостях у «Порту»
сегодня, 20:15Live
Чемпионат Испании. «Райо» против «Вальядолида», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье
5сегодня, 20:00Live
Хейлунд назвал Роналду величайшим в истории: «Он всегда был моим кумиром»
8сегодня, 19:55
Рекомендуем