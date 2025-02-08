Кин раскритиковал «МЮ»: «Шок. Очень плохо. Не делают даже элементарного. Им нужно напомнить, где находятся ворота»
Рой Кин раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».
«Шок. Очень плохо. Никакой энергии. Они скучны. Им нужно напомнить, где находятся ворота.
Они не сделали даже элементарных вещей. Небрежно играют. Сегодня не было никакой реакции. Тренер должен на них надавить», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Лестер» в Кубке Англии. После первого тайма счет был 0:1. Сейчас «МЮ» сравнял.
Опубликовано: Sports
Источник: UnitedZone
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