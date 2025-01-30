Кин рассказал, что его принимали за Мела Гибсона на улицах: «Я подумал: «Ему же, #####, 80 лет!» Руни ответил: «Лучше уж он, чем Шрек»
Рой Кин рассказал, с каким актером его путают люди на улицах.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» обсудил это в подкасте Stick to Football с Ианом Райтом и Уэйном Руни.
«Пара человек обращались ко мне, когда я проходил рядом... Они назвали меня Мелом!» – вспомнил 53-летний экс-футболист.
«Мел Гибсон?» – спросил Райт.
«Да! [Они сказали, что приняли меня за Мела Гибсона]. Я подумал: «Мелу Гибсону же, ##### (блин), 80 лет (на самом деле 69 – Спортс’’)!» – сказал Кин.
«В любом случае, лучше уж он, чем Шрек», – ответил Руни.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
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