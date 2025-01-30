Кин рассказал, что его принимали за Мела Гибсона на улицах: «Я подумал: «Ему же, #####, 80 лет!» Руни ответил: «Лучше уж он, чем Шрек»

Рой Кин рассказал, с каким актером его путают люди на улицах.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» обсудил это в подкасте Stick to Football с Ианом Райтом и Уэйном Руни .

«Пара человек обращались ко мне, когда я проходил рядом... Они назвали меня Мелом!» – вспомнил 53-летний экс-футболист.

«Мел Гибсон?» – спросил Райт.

«Да! [Они сказали, что приняли меня за Мела Гибсона]. Я подумал: «Мелу Гибсону же, ##### (блин), 80 лет (на самом деле 69 – Спортс’’)!» – сказал Кин.

«В любом случае, лучше уж он, чем Шрек», – ответил Руни.