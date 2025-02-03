Каррагер о Райсе: «Чувствую себя его преданным фанатом, люди критикуют Деклана, но он универсальный полузащитник. Виейра и Пети были лучшими в АПЛ – никто не говорил, сколько у них голов и передач»
Джейми Каррагер отметил качество игры Деклана Райса.
«Я практически чувствую себя одним из самых преданных поклонников Деклана Райса. Я начинаю почесывать голову, когда вижу, как люди критикуют его и просят забить голы и сделать результативные передачи.
Я знаю, что в последние годы мы смотрим на цифры. В «Арсенале» Виейра и Пети были двумя лучшими полузащитниками, которых мы видели в Премьер-лиге. Никто не говорил о том, сколько голов они забили или отдали передач.
Райс – один из таких, универсальный полузащитник – немного похожий на Роя Кина. Он почти как тот полузащитник в схеме 4-4-2, который может сделать все. С его силой и прессингом он замечательный игрок полузащиты», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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