Даниил Хлусевич: «Спартак» всегда можно назвать фаворитом в борьбе за чемпионство»
Даниил Хлусевич высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство.
В пятницу «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
– Все‑таки это предсезонка, команды готовятся [к возобновлению сезона]. Поэтому могут быть ошибки, усталость.
– Можно после таких покупок назвать «Спартак» фаворитом в борьбе за золото?
– «Спартак» всегда можно назвать фаворитом в борьбе за чемпионство, – сказал Хлусевич.
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