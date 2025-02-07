Даниил Хлусевич: «Спартак» всегда можно назвать фаворитом в борьбе за чемпионство»

Даниил Хлусевич высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство.

В пятницу «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

– Все‑таки это предсезонка, команды готовятся [к возобновлению сезона]. Поэтому могут быть ошибки, усталость.

– Можно после таких покупок назвать «Спартак» фаворитом в борьбе за золото?

– «Спартак » всегда можно назвать фаворитом в борьбе за чемпионство, – сказал Хлусевич .