3

Гогуа вернулся в «Шинник». Защитник покинул «Химки» в начале февраля

«Шинник» объявил о возвращении Седрика Гогуа.

Контракт с 30-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления.

Ивуариец выступал в составе «Шинника» с февраля по июль 2024 года. За это время Гогуа поучаствовал в 11 матчах.

Последним клубом Гогуа были «Химки», за которые он выступал с лета 2024 года по февраль 2025-го.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Шинника»
logoСедрик Гогуа
трансферы
logoХимки
logoШинник
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Химок» об уходе Глушакова и Гогуа: «Проблем нет. Игроки были уведомлены о расторжении надлежащим образом»
13 февраля, 03:28
Селюк об уходе Гогуа из «Химок»: «Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке. Глупое заявление. Я по-любому перевел бы Седрика в другую команду»
112 февраля, 02:47
«Химки» объявили об уходе Гогуа. Экс-игрок ЦСКА выступал за клуб с лета
241 февраля, 11:37
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина, «Нант» уступил «Бресту»
84 минуты назадLive
«ПСЖ» – «Монако» – 0:0. Онлайн-трансляция. Сафонов и Головин – в запасе, Хвича, Дембеле, Барколя, Эмболо играют
34 минуты назадLive
Роналду – 1-й в списке игроков, ставших лучше после ухода из «МЮ», по версии GiveMeSport. Пике – 2-й, Ди Мария – 4-й, Мхитарян – 9-й
4 минуты назад
Кубок Англии. «МЮ» принимает «Лестер», «Ман Сити» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Ливерпуль» – в воскресенье
108 минут назадLive
🐟 + 🏆= ... Угадаете, кого загадали?
9 минут назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
424 минуты назадLive
Альба о Месси: «Для соперников играть против Лео – это тоже привилегия. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим в истории»
1036 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Боруссия» проведут матчи в субботу
339 минут назадLive
Станкович об игре с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ: «Очень сильный соперник, фаворит в борьбе за титул. Победить всегда приятно, но по окончании сезона – приятней»
1558 минут назад
Вингер «Арсенала» Мартинелли может пропустить больше месяца из-за травмы бедра
17сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 0:0. Онлайн-трансляция. Доргу, Бруну, Майну, Хейлунд, Диалло и Дака играют
84 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Райо» против «Вальядолида», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье
49 минут назадLive
Хейлунд назвал Роналду величайшим в истории: «Он всегда был моим кумиром»
814 минут назад
Прокурор по делу футболистки «Челси» Керр, назвавшей полицейского «тупым белым»: «Оскорбления на расовой почве запрещены законом. Назови она темнокожего «тупым черным», даже спорить не о чем было бы»
315 минут назад
«Комо» – «Ювентус» – 0:0. Коло-Муани, Йылдыз, Гонсалес и Кутроне – в стартовых составах
2324 минуты назадLive
Руслан Литвинов: «Мы скучаем по Промесу. Он в любое время мог бы усилить «Спартак»
127 минут назад
«ПСЖ» – «Монако» – 0:0. Онлайн-трансляция. Сафонов и Головин – в запасе, Хвича, Дембеле, Барколя, Эмболо играют
34 минуты назадLive
«Бавария» – «Вердер» – 0:0. Онлайн-трансляция. Кейн, Олисе, Мусиала, Коман и Стаге играют
339 минут назадLive
Даниил Хлусевич: «Спартак» всегда можно назвать фаворитом в борьбе за чемпионство»
441 минуту назад
Радимов про автогол Лещука: «Может, «Спартаку» сделать ему предложение? В их матчах этот вратарь всегда главная персона. Давайте объективно: привез гол – и «Динамо» проиграло»
1147 минут назад
Рекомендуем