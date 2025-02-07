Гогуа вернулся в «Шинник». Защитник покинул «Химки» в начале февраля
«Шинник» объявил о возвращении Седрика Гогуа.
Контракт с 30-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления.
Ивуариец выступал в составе «Шинника» с февраля по июль 2024 года. За это время Гогуа поучаствовал в 11 матчах.
Последним клубом Гогуа были «Химки», за которые он выступал с лета 2024 года по февраль 2025-го.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Шинника»
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