Гогуа вернулся в «Шинник». Защитник покинул «Химки» в начале февраля

«Шинник» объявил о возвращении Седрика Гогуа.

Контракт с 30-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления.

Ивуариец выступал в составе «Шинника » с февраля по июль 2024 года. За это время Гогуа поучаствовал в 11 матчах.

Последним клубом Гогуа были «Химки », за которые он выступал с лета 2024 года по февраль 2025-го.