Гендиректор «Химок» об уходе Глушакова и Гогуа: «Проблем нет. Игроки были уведомлены о расторжении надлежащим образом»

Гендиректор «Химок» высказался об уходе Дениса Глушакова и Седрика Гогуа.

Ранее Дмитрий Селюк, агент Гогуа, заявил , что подмосковный клуб не имел права расторгать контракт с защитником в одностороннем порядке.

«Нет никаких проблем. Все игроки были надлежащим образом уведомлены о расторжении.

С Гогуа и его представителями мы находимся на связи. Он сейчас за границей. Были определенные сложности с визой и прибытием в Россию для подписания соответствующих бумаг. Он сейчас ищет команду. Думаю, он продолжит выступление либо в России, либо в Европе, откуда у него есть предложения», — сказал Дмитрий Брехов.