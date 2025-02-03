Гендиректор «Химок» об уходе Глушакова и Гогуа: «Проблем нет. Игроки были уведомлены о расторжении надлежащим образом»
Гендиректор «Химок» высказался об уходе Дениса Глушакова и Седрика Гогуа.
Ранее Дмитрий Селюк, агент Гогуа, заявил, что подмосковный клуб не имел права расторгать контракт с защитником в одностороннем порядке.
«Нет никаких проблем. Все игроки были надлежащим образом уведомлены о расторжении.
С Гогуа и его представителями мы находимся на связи. Он сейчас за границей. Были определенные сложности с визой и прибытием в Россию для подписания соответствующих бумаг. Он сейчас ищет команду. Думаю, он продолжит выступление либо в России, либо в Европе, откуда у него есть предложения», — сказал Дмитрий Брехов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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