«Химки» объявили об уходе Гогуа. Экс-игрок ЦСКА выступал за клуб с лета
«Химки» объявили об уходе Седрика Гогуа.
«Седрик Гогуа покинул ФК «Химки». Мы благодарим Седрика за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.
30-летний экс-игрок ЦСКА присоединился к «Химкам» летом 2024 года. Он поучаствовал в трех матчах Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Химок»
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