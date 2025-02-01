«Химки» объявили об уходе Гогуа. Экс-игрок ЦСКА выступал за клуб с лета

«Химки» объявили об уходе Седрика Гогуа.

«Седрик Гогуа покинул ФК «Химки ». Мы благодарим Седрика за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

30-летний экс-игрок ЦСКА присоединился к «Химкам» летом 2024 года. Он поучаствовал в трех матчах Мир РПЛ , не отметившись результативными действиями.