Пети считает, что Мартинелли не прошел бы в состав «Ливерпуля»: «Ты играешь за «Арсенал», а не за команду из середины таблицы. Нужно прибавлять, возьми на себя ответственность»
Эммануэль Пети подверг критике игру Габриэла Мартинелли.
«Как вы считаете, прошел бы Мартинелли в состав «Ливерпуля»? Нет.
Нужно прибавлять. Ты в этом клубе уже много лет. У тебя есть возможность играть за один из лучших клубов Европы. Возьми на себя ответственность.
Ты играешь за «Арсенал», а не за команду из середины турнирной таблицы, понимаешь? Ожидания должны быть выше. Менталитет и все остальное должно быть лучше. Если этого нет, то, на мой взгляд, у вас нет таланта, чтобы оставаться в «Арсенале». Мне жаль это говорить.
Мы видели его качества, но этого недостаточно. Он еще молод и может быстро восстанавливаться, так что играть регулярно для него не проблема. Давай, ты должен показать больше на поле», – сказал бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
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