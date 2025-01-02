Пети считает, что Мартинелли не прошел бы в состав «Ливерпуля»: «Ты играешь за «Арсенал», а не за команду из середины таблицы. Нужно прибавлять, возьми на себя ответственность»

Эммануэль Пети подверг критике игру Габриэла Мартинелли.

«Как вы считаете, прошел бы Мартинелли в состав «Ливерпуля »? Нет.

Нужно прибавлять. Ты в этом клубе уже много лет. У тебя есть возможность играть за один из лучших клубов Европы. Возьми на себя ответственность.

Ты играешь за «Арсенал», а не за команду из середины турнирной таблицы, понимаешь? Ожидания должны быть выше. Менталитет и все остальное должно быть лучше. Если этого нет, то, на мой взгляд, у вас нет таланта, чтобы оставаться в «Арсенале». Мне жаль это говорить.

Мы видели его качества, но этого недостаточно. Он еще молод и может быстро восстанавливаться, так что играть регулярно для него не проблема. Давай, ты должен показать больше на поле», – сказал бывший футболист «Арсенала » Эммануэль Пети .