Габриэл Мартинелли: «Мода – моя страсть. Если бы я мог носить одежду только одного бренда, это был бы Louis Vuitton»
Габриэл Мартинелли признался в большой любви к моде.
«Мода – это моя страсть.
Если бы я мог носить одежду только одного бренда всю оставшуюся жизнь, это был бы Louis Vuitton. Даже если в последнее время я и помешан на Prada», – заявил полузащитник «Арсенала» и сборной Бразилии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: NSS sports
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