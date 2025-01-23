Габриэл Мартинелли: «Мода – моя страсть. Если бы я мог носить одежду только одного бренда, это был бы Louis Vuitton»

Габриэл Мартинелли признался в большой любви к моде.

«Мода – это моя страсть.

Если бы я мог носить одежду только одного бренда всю оставшуюся жизнь, это был бы Louis Vuitton. Даже если в последнее время я и помешан на Prada», – заявил полузащитник «Арсенала » и сборной Бразилии.