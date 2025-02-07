Роналду про 3:0 с «Аль-Фейхой»: «Победа и первый гол после 40-летия»
Криштиану Роналду высказался после матча саудовской лиги.
40-летний нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Фейхи» (3:0) в 19-м туре чемпионата. Теперь на его счету 16 голов – больше всех в лиге.
«Победа и первый гол после 40-летия», – написал португалец в соцсетях о матче.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
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