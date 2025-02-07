Роналду про 3:0 с «Аль-Фейхой»: «Победа и первый гол после 40-летия» 

Криштиану Роналду высказался после матча саудовской лиги.

40-летний нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Фейхи» (3:0) в 19-м туре чемпионата. Теперь на его счету 16 голов – больше всех в лиге.

«Победа и первый гол после 40-летия», – написал португалец в соцсетях о матче.