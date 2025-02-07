Пепе о поведении Роналду после поражений: «Это спонтанно. Он много работает и многим жертвует – например, временем с семьей. Отсутствие победы расстраивает»
– Как капитан сборной Роналду не всегда был фигурой, на которую смотрели с одобрением. Бывали моменты, когда он первым уходил с поля, оставляя товарищей по команде. Он не любит проигрывать. Это не нравится никому, но у Роналду такой имидж. Как быть с таким поведением Роналду?
– Я думаю, люди должны понять, что Криштиану – человек, который много работает и многим жертвует – например, временем с детьми, женой, семьей. Когда результат не соответствует ожиданиям, те из нас, кто всегда усердно работает... Когда ты отдаешь всего себя, ты всегда ждешь отдачи – победы.
– Это верно.
– Когда этого не происходит, очевидно, мы очень расстраиваемся и реагируем. Это спонтанно, ничего не придумывается заранее. Так что, думаю, это часть его работы, не в последнюю очередь из-за требований, которые он предъявляет к себе и команде, в которой находится, – сказал экс-защитник сборной Португалии.
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