Пепе о поведении Роналду после поражений: «Это спонтанно. Он много работает и многим жертвует – например, временем с семьей. Отсутствие победы расстраивает»

Пепе высказался о поведении Криштиану Роналду.

– Как капитан сборной Роналду не всегда был фигурой, на которую смотрели с одобрением. Бывали моменты, когда он первым уходил с поля, оставляя товарищей по команде. Он не любит проигрывать. Это не нравится никому, но у Роналду такой имидж. Как быть с таким поведением Роналду?

– Я думаю, люди должны понять, что Криштиану – человек, который много работает и многим жертвует – например, временем с детьми, женой, семьей. Когда результат не соответствует ожиданиям, те из нас, кто всегда усердно работает... Когда ты отдаешь всего себя, ты всегда ждешь отдачи – победы.

– Это верно.

– Когда этого не происходит, очевидно, мы очень расстраиваемся и реагируем. Это спонтанно, ничего не придумывается заранее. Так что, думаю, это часть его работы, не в последнюю очередь из-за требований, которые он предъявляет к себе и команде, в которой находится, – сказал экс-защитник сборной Португалии .