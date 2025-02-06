Фонте о Роналду: «Он забьет 1000 голов. Если Криштиану загорается какой-то идеей, обязательно ее реализует. Об этом будут говорить все»
Жозе Фонте уверен, что Криштиану Роналду забьет 1000 голов.
На данный момент на счету 40-летнего португальца 923 гола за карьеру.
«Криштиану Роналду преодолеет отметку в 1000 голов. Если он загорается какой-то идеей, он обязательно ее реализует. Он и так уже добился многого, и я буду очень удивлен, если он не забьет хотя бы 1000 голов, а то и больше.
У него все еще есть этот голод к победам, и рано или поздно он достигнет 1000 голов – и тогда об этом будут говорить все», – сказал бывший защитник сборной Португалии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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