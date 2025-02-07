Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Он забьет 1000-й гол во время выступлений за наш клуб, уверен. По этому поводу мы устроим большой праздник»

В «Аль-Насре» уверены, что Криштиану Роналду забьет свой 1000-й гол в их клубе.

– Как тяжело работать в клубе, в котором есть большая звезда в лице Роналду?

– Очень просто. Он помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев. Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всем.

– Он близок к отметке в тысячу мячей. Как вы думаете, он ее преодолеет?

– Я уверен, что он забьет тысячу голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник, – сказал коммерческий директор «Аль-Насра » Жорди Дюранте.

На данный момент на счету 40-летнего форварда 923 гола за карьеру.