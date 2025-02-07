Глеб о карьере: «После «Барсы» следовало идти в «Интер», куда лично звал Моуринью, но я улетел в «Штутгарт». Одна ошибка потянула за собой следующую»

Александр Глеб порассуждал о решениях в своей футбольной карьере.

– Помнится, материал о тебе в «Спорт-Экспрессе» снабдили броским заголовком «Трансфер в «Барселону» сломал Глебу карьеру». Согласен с журналистом?

– Нет. Я ведь изначально не предполагал переходить из «Арсенала» в «Барселону». Имелся привлекательный вариант с «Баварией». И вдруг возник интерес у «Барселоны», мне позвонил тренер. Плюс агентское давление: мол, в тебе заинтересован лучший клуб мира, от подобного приглашения не отказываются.

В итоге перешел в «Барселону» и не жалею об этом. Был уверен в себе, и если бы не злился, что сижу в запасе, а перетерпел какой-то период, точно заиграл бы за сине-гранатовых.

А в том, что случилось, моя непосредственная вина. Проявил слабость, не справился с обстоятельствами в личной жизни. Меня все тогда раздражало, поступал неправильно. Поэтому за то, что не сложилось так успешно, как могло бы, нужно винить только себя.

Решения же, что принимал после «Барселоны», – это неверный шаг. Следовало идти в миланский «Интер», куда лично звал Жозе Моуринью, но я улетел в «Штутгарт». А затем одна ошибка потянула за собой следующую, – сказал Александр Глеб.

Глеб о Гвардиоле в «Барсе»: «Моя вина, что у нас не сложилось. Обидно, что рядом не было человека, как Венгер, чтобы помочь мудрым советом. Пеп решил просто: не хочешь – есть другие»