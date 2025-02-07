Нико Пас: «Хотел бы выиграть с Месси следующий чемпионат мира»
Нико Пас мечтает выиграть ЧМ-2026 в команде с Лионелем Месси.
– Какой момент ты бы хотел назвать самым лучшим через десять лет?
– Я хотел бы завоевать больше титулов Лиги чемпионов и обрести стабильность в футбольном мире.
Если я могу мечтать о большем, то хотел бы сыграть на следующем чемпионате мира и выиграть его с Месси. Это было бы лучше всего, – сказал полузащитник «Комо» и сборной Аргентины в интервью Sky Sport Italia.
Пас об ассисте на Месси в дебютном матче за Аргентину: «Лучший момент в моей жизни. Он величайший игрок всех времен»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем