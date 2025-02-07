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Нико Пас: «Хотел бы выиграть с Месси следующий чемпионат мира»

Нико Пас мечтает выиграть ЧМ-2026 в команде с Лионелем Месси.

– Какой момент ты бы хотел назвать самым лучшим через десять лет?

– Я хотел бы завоевать больше титулов Лиги чемпионов и обрести стабильность в футбольном мире.

Если я могу мечтать о большем, то хотел бы сыграть на следующем чемпионате мира и выиграть его с Месси. Это было бы лучше всего, – сказал полузащитник «Комо» и сборной Аргентины в интервью Sky Sport Italia.

Пас об ассисте на Месси в дебютном матче за Аргентину: «Лучший момент в моей жизни. Он величайший игрок всех времен»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧМ-2026
logoЛионель Месси
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