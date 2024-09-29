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  • Пас о «Реале»: «Я получал столько времени, сколько заслуживал, играя с лучшими в мире. С детства восхищался Модричем и Кроосом, Родриго – один из самых техничных игроков, что я видел»
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Пас о «Реале»: «Я получал столько времени, сколько заслуживал, играя с лучшими в мире. С детства восхищался Модричем и Кроосом, Родриго – один из самых техничных игроков, что я видел»

Нико Пас высказался о работе со звездными игроками «Реала».

«Было увлекательно работать с людьми, которые настолько талантливы и так быстро принимают решения. Модрич нравился мне еще с детства. Еще одним человеком, которым я очень восхищался, был Кроос. И Родриго – у него невозможно отобрать мяч, это один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел.

Думаю, я получал столько времени, сколько заслуживал. Я играл с лучшими в мире, и было трудно найти место для меня. Я должен был расти, развивать свою игру, и для этого нужно было сменить обстановку», – сказал полузащитник, перешедший в «Комо» из «Реала», в интервью La Gazzetta dello Sport.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛука Модрич
logoТони Кроос
logoКомо
logoРодриго
logoНико Пас
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