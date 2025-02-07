Пас об ассисте на Месси в дебютном матче за Аргентину: «Лучший момент в моей жизни. Он величайший игрок всех времен»

Нико Пас поделился эмоциями от первого матча с Лионелем Месси в сборной.

Полузащитник «Комо», игравший за «Реал», дебютировал за Аргентину в отборочном матче с Боливией (6:0) и отдал результативную передачу на гол Месси.

«Это можно сравнить только с голом в Лиге чемпионов за «Реал». Серьезно, это другой уровень. Перед выходом на поле тренер объяснял мне, где я буду играть, и сказал: «Ты играешь впереди, с Месси». Я потерял дар речи, думал, что это сон.

Затем отдал ему пас, и он превратил его в результативную передачу... Я бы сказал, что это был лучший момент в моей жизни. У меня была возможность встретиться с лучшим футболистом в истории, на мой взгляд.

Это фото с Месси… Он величайший игрок всех времен! Это был очень особенный момент, потому что я думал, что его не будет, что он закончит карьеру до того, как я попаду в национальную сборную, если вообще попаду.

Вот почему было вдвойне волнительно встретиться с ним, увидеть, что он такой же человек, как и все остальные. Невероятная личность, которая очень помогает молодым игрокам. Это было безумие», – сказал Пас в интервью Sky Sports Italia.