Хавертц про ЛЧ: «Победа с «Арсеналом» будет значимее, чем с «Челси». Путь длинный, но мы готовы»
Кай Хавертц вспомнил победу в Лиге чемпионов в составе «Челси» в 2021 году.
«Это был хороший момент в моей карьере, о котором я всегда буду думать. Это было приятное чувство.
Но будет даже приятнее, если я смогу сделать это в «Арсенале». Это будет значить гораздо больше.
По прошлому сезону мы знаем, насколько тяжело пройти в этом турнире далеко. Особенно если говорить о выездной игре в Германии [против «Баварии»], это был не лучший наш матч. Но мы выросли, стали на год старше. Так что, надеюсь, мы проведем хороший турнир. Путь длинный, но мы, думаю, готовы», – сказал полузащитник «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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