«Защиты у «Баварии» просто нет. Упамекано можно выкинуть, большинство ошибок исходит от него. Удивительно, в «Лейпциге» он был хорош». Класнич об обороне мюнхенцев

Иван Класнич раскритиковал Дайо Упамекано за ошибки в обороне.

«Защиты у «Баварии» просто нет. Упамекано можно сразу выкинуть. Большинство ошибок исходит от него.

В «Лейпциге» он был хорош, но удивительно, сколько технических ошибок он допускает в «Баварии» и сколько голов приходит именно с его зоны», – заявил бывший нападающий «Вердера» в ток-шоу At Broski Show.