«Защиты у «Баварии» просто нет. Упамекано можно выкинуть, большинство ошибок исходит от него. Удивительно, в «Лейпциге» он был хорош». Класнич об обороне мюнхенцев
Иван Класнич раскритиковал Дайо Упамекано за ошибки в обороне.
«Защиты у «Баварии» просто нет. Упамекано можно сразу выкинуть. Большинство ошибок исходит от него.
В «Лейпциге» он был хорош, но удивительно, сколько технических ошибок он допускает в «Баварии» и сколько голов приходит именно с его зоны», – заявил бывший нападающий «Вердера» в ток-шоу At Broski Show.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Op-online
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