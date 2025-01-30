Рамос переходит в «Монтеррей» свободным агентом. Экс-защитник «Реала» подпишет контракт на год
Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике.
Бывший защитник «Реала» подпишет годичный контракт с «Монтерреем», сообщает Súper Deportivo. Сделка закрыта, футболисту осталось лишь пройти медосмотр и подписать соглашение.
Отмечается, что стороны вели переговоры несколько дней и достигли договоренности в последние часы.
Рамос покинул «Севилью» прошлым летом и находится в статусе свободного агента. Статистику 38-летнего испанца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Súper Deportivo
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