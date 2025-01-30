Рамос переходит в «Монтеррей» свободным агентом. Экс-защитник «Реала» подпишет контракт на год

Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике.

Бывший защитник «Реала» подпишет годичный контракт с «Монтерреем », сообщает Súper Deportivo. Сделка закрыта, футболисту осталось лишь пройти медосмотр и подписать соглашение.

Отмечается, что стороны вели переговоры несколько дней и достигли договоренности в последние часы.

Рамос покинул «Севилью» прошлым летом и находится в статусе свободного агента. Статистику 38-летнего испанца можно найти здесь .