Рамос получит 4 млн евро за год в «Монтеррее». Экс-защитник «Реала» переходит в мексиканский клуб свободным агентом

Серхио Рамос заработает 4 млн евро плюс бонусы за сезон в «Монтеррее».

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, накануне экс-защитник «Реала» подписал предварительный контракт с мексиканским клубом на один год.

Последним клубом 38-летнего испанца была «Севилья», которую он покинул прошлым летом. Также Рамос известен по выступлениям за «ПСЖ».