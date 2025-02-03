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Рамос получит 4 млн евро за год в «Монтеррее». Экс-защитник «Реала» переходит в мексиканский клуб свободным агентом

Серхио Рамос заработает 4 млн евро плюс бонусы за сезон в «Монтеррее».

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, накануне экс-защитник «Реала» подписал предварительный контракт с мексиканским клубом на один год.

Последним клубом 38-летнего испанца была «Севилья», которую он покинул прошлым летом. Также Рамос известен по выступлениям за «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Николо Скиры в Х
logoСерхио Рамос
деньги
logoвысшая лига Мексика
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