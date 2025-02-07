Итурральде считает, что фол на Педри – это удаление: «Гильямон идет в подкат с чрезмерной силой, прямой ногой и на значительной высоте. ВАР должен был вмешаться»
Итурральде Гонсалес оценил эпизод с фолом на Педри.
«Барселона» на выезде разгромила «Валенсию» (5:0) в 1/4 финала Кубка Испании.
На 8-й минуте полузащитник хозяев Уго Гильямон пошел в подкат и ударил хавбека гостей Педри ногой в голень. Главный арбитр игры Мигель Анхель Ортис Арьяс не показал 25-летнему испанцу карточку.
Бывший судья Итурральде Гонсалес, выступая на Cadena SER, заявил, Гильямон должен был быть удален «за грубую игру».
«Он идет в подкат с чрезмерной силой, прямой ногой, шипами и на значительной высоте... На мой взгляд, ВАР должен был вмешаться», – считает Итурральде.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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