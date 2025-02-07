Мать Льюиса-Скелли не уверена, что видела гол Майлза «Сити»: «Иногда мне трудно понять, где он на поле. У него очень похожее телосложение с Тимбером, я их путаю»

Мать Майлза Льюиса-Скелли призналась, что путает его с Юрриеном Тимбером на поле.

– Видели ли вы его гол против «Манчестер Сити»?

– Я так думаю! Иногда мне даже трудно понять, где на поле находится Майлз. У него очень похожее телосложение с Тимбером, поэтому я иногда их путаю. О, боже, неужели я это сказала!

– Майлза так высоко ценят в «Арсенале», как он ведет себя дома?

– Его окружают удивительные люди, семья и друзья, и он просто обычный ребенок.

Знаете, мы все еще шутим, когда ему еще нужно вымыть посуду из посудомоечной машины и убраться в своей комнате, да уж...

Он милый мальчик, не могу сказать ничего другого. Он просто Майлз, и он очень уважительный, – сказала Марсия Льюис в подкасте The Sports Agents.

Льюис-Скелли в стиле Холанда отпраздновал гол в ворота «Ман Сити». Хавбек «Арсенала» мог пропустить игру из-за удаления в матче с «Вулвс»