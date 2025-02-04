Каррагер о праздновании Льюиса-Скелли с «Ман Сити»: «Майлз дразнил Холанда. Мне это не понравилось – он молодой футболист и слегка увлекся»

Джейми Каррагер оценил празднование гола Майлза Льюиса-Скелли.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (5:1) в матче 24-го тура АПЛ.

18-летний полузащитник «канониров» Майлз Льюис-Скелли отпраздновал третий лондонцев в стиле Эрлинга Холанда , сев на газон по-турецки и закрыв глаза.

«Мне это не понравилось, потому что он молодой футболист, который дразнил Холанда.

Знаю, что сказал Холанд, но он молодой игрок, а, будучи молодыми футболистами, мы все увлекаемся. Это был важный момент для него.

Деклан Райс велел ему вернуться на свою позицию. Старшие игроки так и должны поступать с молодыми футболистами.

Да, на мой взгляд, он слегка увлекся, с молодыми игроками это бывает, но ветераны и тренер в раздевалке скажут: «Ты в порядке, просто немного успокойся», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.