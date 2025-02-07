Ван Дейк поиздевался над Ришарлисоном в матче Кубка лиги: защитник «Ливерпуля» протянул упавшему форварду «Тоттенхэма» руку, но сразу убрал ее

Вирджил ван Дейк поиздевался над Ришарлисоном в матче Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» дома разгромил «Тоттенхэм» (4:0, первый матч – 0:1) в полуфинале турнира.

Через несколько минут после начала игры Ришарлисон упал на газон после непреднамеренного удара локтем от ван Дейка. ВАР после проверки вынес вердикт, что агрессивного поведения со стороны защитника «красных» не было.

Вскоре, во время атаки хозяев, Ришарлисон получил мяч и пытался удержать его для «Тоттенхэма». Ван Дейк высоко прессинговал и сфолил на своем сопернике, который вновь упал. Судья Крэйг Поусон назначил гостям штрафной удар.

После протеста ван Дейка решение осталось в силе. Тогда нидерландский защитник протянул бразильцу руку, делая вид, что собирается помочь нападающему подняться.

Когда Ришарлисон, казалось, собирался принять предложение, протянув руку в ответ, капитан «Ливерпуля» отдернул ее. Вирджил оставил противника вставать самостоятельно и убежал обратно на свою позицию.

Ришарлисон ранее выступал за «Эвертон», противника «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби.

Фото: x.com/ESPNUK