«Тоттенхэм» не выигрывает Кубок английской лиги с 2008-го – это единственный трофей клуба в XXI веке
«Тоттенхэм» не выигрывает Кубок английской лиги на протяжении 17 лет.
Команда тренера Энджа Постекоглу уступила «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Общий результат по сумме двух игр – 1:4.
В прошлый раз «шпоры» выиграли Кубок английской лиги в 2008 году, обыграв в финале «Челси» (2:1 в дополнительное время).
Этот трофей является единственным для лондонского клуба в XXI веке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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