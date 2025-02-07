«Тоттенхэм» не выигрывает Кубок английской лиги с 2008-го – это единственный трофей клуба в XXI веке

«Тоттенхэм» не выигрывает Кубок английской лиги на протяжении 17 лет.

Команда тренера Энджа Постекоглу уступила «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Общий результат по сумме двух игр – 1:4.

В прошлый раз «шпоры» выиграли Кубок английской лиги в 2008 году, обыграв в финале «Челси» (2:1 в дополнительное время).

Этот трофей является единственным для лондонского клуба в XXI веке.