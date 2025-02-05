Защитник «Тоттенхэма» Спенс о Салахе: «Ставлю на себя против любого. Он отличный игрок, но нужно свести на нет то, в чем он действительно хорош»
Джед Спенс уверен, что справится с Мохамедом Салахом в матче с «Ливерпулем».
«Тоттенхэм» завтра в гостях сыграет с мерсисайдцами в полуфинале Кубка английской лиги (первый матч – 1:0).
«Я ставлю на себя против любого. [Салах] отличный игрок, и он в хорошей форме, но нужно просто свести на нет то, в чем он действительно хорош.
Мы должны быть уверены в себе и быть готовыми к борьбе. И, надеюсь, мы дойдем до финала», – сказал Спенс журналистам.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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