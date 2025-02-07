Аморим не боится увольнения из «МЮ»: «Чувствую поддержку руководства. Я объяснил все риски до того, как занять пост. Самое сложное – боль от поражений»
Рубен Аморим не боится возможного увольнения из «МЮ».
«МЮ» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (0:2). Команда идет на 13-м месте в таблице.
«Мне немного сложнее мириться с этим [с ухудшившимися результатами], чем руководству, потому что руководство уже знает [что может произойти при мне]. Я объяснил все риски. Все, что произошло, я разъяснил руководству [до того, как занять этот пост], и они сказали в один голос: “Нам нужно начать сейчас”.
Но я понимаю, что в данный момент, с таким количеством поражений, особенно дома, атмосфера действительно тяжелая. Но если вы спрашиваете об этом, я чувствую поддержку руководства. Меня это нисколько не беспокоит, самое сложное – это просто боль от поражений», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
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