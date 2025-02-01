Называющий себя ясновидящим телеведущий Раппель о трансфере Винисиуса за 300 млн евро: «Не думаю, что «Реал» продаст свою звезду»

Испанский экстрасенс рассказал, продаст ли «Реал» Винисиуса Жуниора.

79-летний Рафаэль Франсиско Пайя Пинилья, более известный как Раппель, стал участником передачи El Hormiguero на канале Antena 3. Телеведущему и модельеру, который называет себя ясновидящим, задали вопрос о возможном переходе бразильского футболиста в Саудовскую Аравию.

– Как вы, наверное, знаете, есть арабская команда, которая хочет купить Винисиуса за 300 миллионов... Как вы думаете, «Реал» продаст его?

– Я не думаю, что его продадут, потому что он звезда мадридского «Реала». Я вижу, что «Мадридом », слава Богу, хорошо управляют, и клуб получает хороший доход.

Я думаю, они не собираются избавляться от своей звезды, – сказал Раппель.

Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии. «Реалу» могут заплатить 300 млн евро