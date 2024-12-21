«Факел» опроверг возможную аренду Зорина у «Спартака»: «Это неправда»
Спортивный директор «Факела» опроверг возможную аренду Даниила Зорина.
Сообщалось, что воронежский клуб рассматривает вариант с 20-летним хавбеком «Спартака».
«Факел» может арендовать у «Спартака» Даниила Зорина? Это неправда, мы не вели диалог ни с представителями Зорина, ни со «Спартаком».
Сколько у «Факела» планируется трансферов зимой? Усиление точно будет. Все, что я могу вам сказать», — сказал Кирилл Котов.
Ранее стало известно, что Зорина не прочь арендовать «Ахмат», «Акрон», «Пари НН» и «Торпедо». В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 4 матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем