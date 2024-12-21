«Факел» опроверг возможную аренду Зорина у «Спартака»: «Это неправда»

Спортивный директор «Факела» опроверг возможную аренду Даниила Зорина.

Сообщалось , что воронежский клуб рассматривает вариант с 20-летним хавбеком «Спартака ».

«Факел » может арендовать у «Спартака» Даниила Зорина ? Это неправда, мы не вели диалог ни с представителями Зорина, ни со «Спартаком».

Сколько у «Факела» планируется трансферов зимой? Усиление точно будет. Все, что я могу вам сказать», — сказал Кирилл Котов .

Ранее стало известно, что Зорина не прочь арендовать «Ахмат», «Акрон», «Пари НН» и «Торпедо». В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 4 матча.