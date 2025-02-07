«Ливерпуль» забил 521 гол в Кубке английской лиги – больше всех в истории турнира

«Ливерпуль » забил 521 гол за время выступлений в Кубке английской лиги.

Это рекордный показатель в истории турнира.

В четверг мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (первая игра – 0:1) и вышли в финал, где сыграют с «Ньюкаслом».