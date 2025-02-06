«Ливерпуль» выйдет в финал Кубка лиги, уверены букмекеры. В первом полуфинале с «Тоттенхэмом» было поражение 0:1
«Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Первая игра в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Букмекеры считают, что «Ливерпуль» выйдет в финал, несмотря на поражение в первой встрече – на проход мерсисайдцев дают коэффициент 1.32. В «Тоттенхэм» почти не верят – 3.60.
Матч состоится 6 февраля и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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