«Ливерпуль» выйдет в финал Кубка лиги, уверены букмекеры. В первом полуфинале с «Тоттенхэмом» было поражение 0:1

«Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Первая игра в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Букмекеры считают, что «Ливерпуль» выйдет в финал, несмотря на поражение в первой встрече – на проход мерсисайдцев дают коэффициент 1.32. В «Тоттенхэм» почти не верят – 3.60.

Матч состоится 6 февраля и начнется в 23:00 мск.

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