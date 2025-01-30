«Зенит» прервал аренду Бардачева в «Урале». 18-летний защитник провел 6 матчей за полгода

«Зенит» прервал аренду Матвея Бардачева в «Урале».

За полгода в екатеринбургской команде 18-летний защитник провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

«У человека было серьезное заболевание. Аренда была рассчитана до лета. До лета осталось 3 месяца. Аренда закончилась бы в мае. Какой смысл? Ему лучше в «Зените ».

Они сами вышли и сказали: «Давайте прервем, пускай у нас лечится». Мы никаких претензий не имели. Это жизнь.

Я очень за него переживаю, очень хочу, чтобы он побыстрее выздоровел. Желаю ему здоровья-здоровья и еще раз здоровья!» – сообщил президент «Урала » Григорий Иванов.

Контракт Бардачева с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2028/29.