Алан Агузаров: «Игнатьев претендует на звание лучшего игрока чемпионата Армении. Происходит перезагрузка карьеры. Есть время занять нишу в статусе достойного российского футболиста»

Алан Агузаров высказался относительно игры Ивана Игнатьева в Армении.

– После перехода Ивана Игнатьева в «Урарту» продолжаете с ним сотрудничество?

– Да. С Ваней на связи. Он забил за «Урарту» в последнем туре победный гол на 90+7-й минуте. Является лучшим бомбардиром команды и чемпионата с 13 мячами. У него происходит перезагрузка в карьере.

Что касается «Урарту», то на сегодняшний день я могу сказать, что его переход был правильным решением.

«Урарту» – команда, которая по классу примерно сопоставима с середняками российского чемпионата. И Игнатьев является лидером этой команды, претендует на звание лучшего игрока чемпионата Армении.

– Звучит отлично, учитывая, что до этого несколько лет у Ивана карьера будто не складывалась.

– Не стоит забывать, что ему всего лишь 25 лет. У него еще достаточно времени для того, чтобы занять свою нишу в статусе достойного российского футболиста в сознании российского болельщика.

– После успехов Игнатьева в Армении российские клубы изъявляли желание, чтобы он приехал обратно?

– Интерес к Игнатьеву есть и был всегда, даже когда он проводил не самые удачные отрезки.

Но на сегодняшний день его команда бьется за чемпионство, поэтому уход для него не актуален, он доиграет сезон до конца, сделает все возможное, чтобы помочь своему клубу занять первое место и параллельно постарается выиграть бомбардирскую гонку, – сказал агент Алан Агузаров .