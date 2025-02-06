«В Испании больше людей, которых можно отнести к среднему классу. А в России и Болгарии больше видна разница, разрыв существеннее». Стаматов об уровне жизни в странах

Матео Стаматов сравнил классовый разрыв в России и Испании.

– Ваша супруга бывала в российских больницах?

– Да, честно скажу – медицина и доктора в России очень высокого уровня. Когда нам требовалась какая-то медицинская помощь, мы были вполне удовлетворены качеством оказываемых услуг. К нам отлично относились и помогали. Мы с супругой этот вопрос не обсуждали, но если получится так, что она забеременеет и нужно будет рождать в России, никаких проблем с этим не возникнет.

– В целом, как вам уровень жизни в России? Страна богаче, чем Болгария и Испания?

– В Испании больше людей, которых можно отнести к среднему классу. А в Болгарии и России больше видна разница, существеннее разрыв между классами. Не скажу, что в России много бедных, но не у всех есть такие возможности, как в Испании в плане работы и других моментов, – сказал защитник «Пари НН».

Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»