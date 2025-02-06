Маврин о сборах в «Пари НН»: «Хотел показать всем, что мечта может исполниться»

Василий Маврин озвучил цели и задачи прошедших сборов с «Пари НН».

«Я нашел общий язык, у меня не было проблем в плане коммуникаций. Я очень легко могу интегрироваться в любые условия.

Идея этого сбора? Показать всем, что если у тебя есть мечта какая‑то, то, несмотря на твой возраст, она может исполниться. Главное – двигаться в этом направлении. Шанс будет, и ты можешь им воспользоваться.

Как показывает практика, иногда в РПЛ играют даже не самые лучшие люди. Но это те люди, которые воспользовались своим шансом», – рассказал хавбек «Амкала».

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?