Маврин о сборах в «Пари НН»: «Хотел показать всем, что мечта может исполниться»
Василий Маврин озвучил цели и задачи прошедших сборов с «Пари НН».
«Я нашел общий язык, у меня не было проблем в плане коммуникаций. Я очень легко могу интегрироваться в любые условия.
Идея этого сбора? Показать всем, что если у тебя есть мечта какая‑то, то, несмотря на твой возраст, она может исполниться. Главное – двигаться в этом направлении. Шанс будет, и ты можешь им воспользоваться.
Как показывает практика, иногда в РПЛ играют даже не самые лучшие люди. Но это те люди, которые воспользовались своим шансом», – рассказал хавбек «Амкала».
Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Матч ТВ»
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