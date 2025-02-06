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  • Матео Стаматов: «Стадион «Пари НН» невероятно красивый. По уровню арен разница с «Камп Ноу» небольшая, но у «Барсы» атмосфера лучше»
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Матео Стаматов: «Стадион «Пари НН» невероятно красивый. По уровню арен разница с «Камп Ноу» небольшая, но у «Барсы» атмосфера лучше»

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов сравнил стадион команды с «Камп Ноу».

– «Нижний» – новый стадион, очень красивый, все свежее. Но мне сложно сравнивать, потому что на «Камп Ноу» я приходил в качестве болельщика и видел 100 тысяч человек вокруг себя. Огромная разница.

Атмосфера лучше в «Барсе», но стадион у «Пари НН» невероятно красивый. Если брать именно уровень арен, разница не такая большая, у нас на стадионе есть все.

– Есть в Болгарии такие стадионы, как в Нижнем?

– Думаю, нет. Если наш стадион переместить в Болгарию, он был бы там лучшим. Но, как я говорил, в Софии строят новую арену, посмотрим, какой она получится, – сказал выросший в Барселоне Стаматов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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