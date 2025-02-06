Гризманн о судейских скандалах: «Нужно прекратить этот бред. Сейчас арбитры приезжают на стадионы в страхе допустить ошибку. Это нехорошо»
«Я думаю, мы должны прекратить этот бред, потому что, на мой взгляд, это именно он и есть. Именно от журналистов зависит, поднимется шум или нет. Если вы не будете ничего говорить, а клубы будут публиковать заявления, которые никто не будет обсуждать, такого давления на судей уже не будет.
Сейчас любой судья, независимо от имени, приезжает на любой стадион в страхе допустить ошибку, потому что все будут следить за ним. Нехорошо, что судьи подходят к игре в таком состоянии. Мы должны оставить их в покое, им хватает того, что они терпят нас на поле, и они не должны терпеть нас за его пределами.
В этом виноваты все – клубы, президенты, журналисты... Судьи устали от этого бреда», – сказал форвард «Атлетико» в интервью Movistar Plus.
«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»
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