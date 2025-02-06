Каборе полюбил плов и каши в России: «Рис с луком могу отметить. Каши стал есть по утрам именно здесь. Нравились соки, очень вкусные они»

Шарль Каборе рассказал, что полюбил есть плов и каши в России.

– Какие еще блюда русской кухни вами успели полюбиться?

– Рис с луком могу отметить. Что-то такое.

– Может, вы имеете в виду плов?

– Да, точно, плов. Очень полюбил его в России. Еще и многие каши люблю, именно, живя в России, стал есть их по утрам.

Также мне нравились соки, очень вкусные они в России, – сказал Каборе.

В России полузащитник из Буркина-Фасо выступал за «Кубань», «Краснодар» и московское «Динамо».