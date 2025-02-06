Каборе полюбил плов и каши в России: «Рис с луком могу отметить. Каши стал есть по утрам именно здесь. Нравились соки, очень вкусные они»
Шарль Каборе рассказал, что полюбил есть плов и каши в России.
– Какие еще блюда русской кухни вами успели полюбиться?
– Рис с луком могу отметить. Что-то такое.
– Может, вы имеете в виду плов?
– Да, точно, плов. Очень полюбил его в России. Еще и многие каши люблю, именно, живя в России, стал есть их по утрам.
Также мне нравились соки, очень вкусные они в России, – сказал Каборе.
В России полузащитник из Буркина-Фасо выступал за «Кубань», «Краснодар» и московское «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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