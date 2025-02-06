Каборе о «Спартаке»: «В России это клуб номер один, практически во всех городах знают об этой команде. В Европе больше говорят о «Зените»
Шарль Каборе считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.
– Самый популярный клуб России – «Спартак» или «Зенит»?
– Однозначно «Спартак». В России это клуб номер один, практически во всех городах знают об этой команде.
– А если брать то, о ком больше говорят в Европе?
– Если брать момент, о ком больше говорят в Европе, то это «Зенит». У них спонсор «Газпром», и в Лиге чемпионов команда регулярно играла. Там они на слуху, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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