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«У «Динамо» один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с «Зенитом». Шунин о бело-голубых

Антон Шунин считает, что «Динамо» способно бороться за чемпионство в Мир РПЛ.

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место.

«Любые медали – это всегда плюс. Последний сезон оказался драматичным для нашего клуба: мы могли стать чемпионами, но не получилось. Как минимум улучшить позиции и занять второе место или так же быть в тройке будет хорошим результатом. Если немного повезет, то чемпионство станет большой радостью для всех болельщиков.

Я уже говорил, что на обучении в академии РФС много специалистов из «Динамо». Я вижу, что клуб прогрессирует – последние годы стабильно занимает высокие места. У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с «Зенитом». 

Да, у «Динамо» не все стабильно – последний чемпионат это доказал. Сейчас есть сильный соперник – «Краснодар», клуб, который ментально готов к чемпионству. У Галицкого отличная команда, которая несколько сезонов была близка к первому месту, стабильно в тройке-четверке. Планку футболисты держат высокую. Уверен, если бы не такая сложная логистика, соперникам «Краснодара» было бы еще сложнее», – сказал бывший вратарь «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАнтон Шунин
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