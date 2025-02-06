Директор «Марселя» Бенатия о Погба: «Он лидер и настоящий футбольный парень, но были травмы и отстранение. Следим за прогрессом и будем рады, если он поможет нам в следующем году»

В «Марселе» высказались о возможном приглашении Поля Погба.

– Может ли вопрос Поля Погба снова оказаться на повестке дня?

– Это особенный вопрос. Игрок, человек, который нам с Пабло [Лонгорией] очень нравится. Важный человек в команде, лидер, настоящий футбольный парень, увлеченный человек.

К сожалению, у Поля уже несколько лет были травмы, он был отстранен [за допинг]. Мы думали об этом, мы хотели это сделать. Проблема такова: если мы пригласим Поля Погба, который еще не «в форме», имеет ли смысл менять баланс со стороны СМИ, в пользу игрока, который не сможет принять участие в матче в конце сезона?

Я знаю, почему проект «Марселя» ему близок, почему ему наверняка хотелось бы приехать. Мы будем следить за прогрессом в течение следующих шести месяцев. Если что-то возникнет, мы будем рады, если в следующем году нам поможет такой игрок, как Поль Погба, – сказал спортивный директор «Марселя» Медхи Бенатия.