Гимараэс об Исаке: «Лучший нападающий. Нам повезло, что он в «Ньюкасле»
Бруну Гимараэс назвал Александера Исака лучшим форвардом.
Вчера «Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги (2:0) и вышел в финал, победив по сумме двух игр со счетом 4:0.
«Для меня Исак лучший нападающий. Нет никого лучше него. Нам повезло, что он в нашей команде, надеюсь, он продолжит в том же духе», – сказал полузащитник «Ньюкасла» Гимараэс.
В текущем сезоне АПЛ Исак забил 17 голов и отдал 5 голевых передач в 22 играх. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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