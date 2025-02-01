Вуд делит с Исаком 3-е место в гонке бомбардиров АПЛ после хет-трика «Брайтону» – у них по 17 голов. Лидирует Салах – 21 мяч
Крис Вуд поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров АПЛ.
В 24-м туре чемпионата Англии нападающий «Ноттингема» сделал хет-трик в игре с «Брайтоном» (7:0).
Вуд сравнялся по числу голов в турнире с Александером Исаком из «Ньюкасла» – у обоих по 17 мячей.
Больше забили только Эрлинг Холанд из «Ман Сити» (18 голов) и Мохамед Салах из «Ливерпуля», оформивший в этом туре дубль в игре с «Борнмутом» (21 гол).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем