Вуд делит с Исаком 3-е место в гонке бомбардиров АПЛ после хет-трика «Брайтону» – у них по 17 голов. Лидирует Салах – 21 мяч

Крис Вуд поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров АПЛ.

В 24-м туре чемпионата Англии нападающий «Ноттингема » сделал хет-трик в игре с «Брайтоном » (7:0).

Вуд сравнялся по числу голов в турнире с Александером Исаком из «Ньюкасла » – у обоих по 17 мячей.

Больше забили только Эрлинг Холанд из «Ман Сити» (18 голов) и Мохамед Салах из «Ливерпуля », оформивший в этом туре дубль в игре с «Борнмутом» (21 гол).