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  • Федорищев встретился с главой РПЛ на прошлой неделе. Обсуждалась тема коррупции в российском футболе, Алаев ответил, что не располагает фактами (РБК)
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Федорищев встретился с главой РПЛ на прошлой неделе. Обсуждалась тема коррупции в российском футболе, Алаев ответил, что не располагает фактами (РБК)

Вячеслав Федорищев поговорил с главой РПЛ о возможной коррупции в футболе.

Глава Самарской области впервые встретился с главой Российской премьер-лиги (РПЛ) Александром Алаевым, сообщает «РБК Спорт». В пресс-службе Федорищева подтвердили факт встречи, однако отказались раскрыть ее содержание. Встреча произошла еще на прошлой неделе, но об этом ничего не сообщалось.

По словам источников «РБК Спорт», Федорищев активно расспрашивал Алаева о возможной коррупции в российском футболе, в частности, в судействе и агентском бизнесе. Алаев ответил, что не располагает фактами о коррупционной схеме.

Ранее стало известно, что региональная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области.

Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБК»
logoВячеслав Федорищев
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Алаев
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