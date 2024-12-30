Депай посетил пехотный батальон в Гане, сфотографировался с винтовкой и поучаствовал в записи рэп-клипа
Мемфис Депай посетил пехотный батальон и снялся в клипе в Гане.
Нападающий «Коринтианса» по окончании чемпионата Бразилии побывал на родине отца, где у него есть социальный проект.
Футболист посетил 4-й пехотный батальон армии Ганы и поделился фотографиями в социальных сетях. На одной из них он запечатлен с винтовкой в руках.
Отмечается, что изначально Депай прилетел в страну для записи клипа рэпера MC Hariel, который выйдет в 2025 году.
Фото: www.instagram.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
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