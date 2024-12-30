Депай посетил пехотный батальон в Гане, сфотографировался с винтовкой и поучаствовал в записи рэп-клипа

Мемфис Депай посетил пехотный батальон и снялся в клипе в Гане.

Нападающий «Коринтианса» по окончании чемпионата Бразилии побывал на родине отца, где у него есть социальный проект.

Футболист посетил 4-й пехотный батальон армии Ганы и поделился фотографиями в социальных сетях. На одной из них он запечатлен с винтовкой в руках.

Отмечается, что изначально Депай прилетел в страну для записи клипа рэпера MC Hariel, который выйдет в 2025 году.

Фото: www.instagram.com