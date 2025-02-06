Форвард «Ньюкасла» Гордон после победы над «Арсеналом»: «Сыграли как нужно. Важно оставаться скромными»
Энтони Гордон высказался после выхода «Ньюкасла» в финал Кубка английской лиги.
Форвард «сорок» выразил мнение после ответного матча 1/2 финала с «Арсеналом» (2:0, первая игра – 2:0).
«Потрясающе! Мы сыграли как нужно и победили. Нашим болельщикам не пришлось сомневаться, они так усложнили жизнь сопернику, а мы сыграли должным образом.
У нас был план на игру, и мы рассчитывали, что он сработает. Все знают, что мы прессингуем. Сейчас нам важно оставаться скромными. [Выход в финал] – отличное достижение, но до матча еще далеко», – сказал Гордон.
Эдегор о том, что Холанд сказал Артете «быть скромнее»: «В таких матчах эмоции зашкаливают, адреналин бурлит, но вне поля, все остается позади. Я не думаю об этом слишком много»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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