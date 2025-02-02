Эдегор о том, что Холанд сказал Артете «быть скромнее»: «В таких матчах эмоции зашкаливают, адреналин бурлит, но вне поля, все остается позади. Я не думаю об этом слишком много»

Мартин Эдегор высказался о стычке Эрлинга Холанда и Микела Артеты.

После матча 5-го тура АПЛ между «Ман Сити» и «Арсеналом », завершившимся вничью (2:2), форвард «горожан» Холанд подошел к Микелю Артете и попросил его «быть скромнее» , хлопнув главного тренера «Арсенала» по плечу.

«Думаю, в таких матчах эмоции зашкаливают, адреналин бурлит – и такое может случиться на поле. Но когда ты уходишь с поля, все остается позади. Я не думаю об этом слишком много.

В больших играх всегда есть серьезное соперничество. Все хотят быть лучшими, и так и должно быть – иногда может быть жарко.

Но при этом многие игроки знают друг друга по сборным – Англии, Бразилии, я с Эрлингом – так что на поле и за его пределами это разные вещи. На поле – это серьезная битва», – сказал полузащитник «Арсенала».

Завтра «Арсенал» примет «Ман Сити » в рамках 24-го тура АПЛ .