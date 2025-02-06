«Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей, уступив лишь «Эспаньолу». Дальше – «Атлетико» и «Ман Сити»
«Реал» победил в следующем после поражения матче.
Сегодня мадридцы одолели «Леганес» (3:2) в четвертьфинале Кубка Испании благодаря голу в добавленное время.
Начиная с 16 января действующие чемпионы страны одержали шесть побед в семи матчах. Единственное поражение – от «Эспаньола» (0:1) 1 февраля.
Далее «Реал» встретится с «Атлетико» (8 февраля) и «Манчестер Сити» (11 февраля).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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