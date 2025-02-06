«Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей, уступив лишь «Эспаньолу». Дальше – «Атлетико» и «Ман Сити»

«Реал» победил в следующем после поражения матче.

Сегодня мадридцы одолели «Леганес » (3:2) в четвертьфинале Кубка Испании благодаря голу в добавленное время.

Начиная с 16 января действующие чемпионы страны одержали шесть побед в семи матчах. Единственное поражение – от «Эспаньола» (0:1) 1 февраля.

Далее «Реал » встретится с «Атлетико» (8 февраля) и «Манчестер Сити» (11 февраля).