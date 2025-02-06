«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании 2 раза за 3 года. В 2023-м клуб взял титул
«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании второй раз за три года.
Сегодня команда Карло Анчелотти одержала победу над «Леганесом» в 1/4 финала турнира – 3:2.
В прошлом сезоне мадридский клуб вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико» (2:4). В сезоне-2022/23 «сливочные» стали обладателями трофея.
Всего на счету «Реала» 20 побед в этом соревновании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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